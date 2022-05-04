彰化花壇虎山巖山坡近6公頃、3萬株金針花盛放。（虎山巖提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化花壇虎山巖山坡近6公頃、3萬株金針花盛放，交通部觀光局喔熊組長4日到虎山巖賞金針花，與熊粉一起打卡拍照，讓遊客的驚喜交加。（吳敏菁攝）

彰化花壇虎山巖山坡近6公頃、3萬株金針花盛放，交通部觀光局喔熊組長4日到虎山巖賞金針花，與熊粉一起打卡拍照，讓遊客的驚喜交加。（吳敏菁攝）

彰化花壇虎山巖山坡近6公頃、3萬株金針花盛放，滿山盡是黃金海，耀眼輝煌成了彰化近年來最火的新景點，交通部觀光局喔熊組長4日出任務，到虎山巖賞金針花，與熊粉一起打卡拍照，讓遊客的驚喜交加，預估這周末日母親節，將達到開花最高峰。

虎山巖種植金針花，栽成了一頁傳奇，讓花壇鄉在茉莉花之後，再添一項名如其實的勝景，鄉親不用再遠赴花東，前幾年吸引遊人如織、往虎山巖路上，沿途都是壯觀車潮，賞花旋風，造成大轟動，去年疫情，一度不開放，今年也多少受到疫情衝擊，但上周遊客已破千。

參山處長曹忠猷表示，虎山巖近有6公頃腹地，4月中旬虎山巖為金針花季打頭陣，將山頭染上鮮黃色彩，山坡地形平緩，適合一家大小出遊、打卡和拍照，請大家記得保持社交距離，同時不要踩踏、折摘花卉，進出花區遵守交通指示及規則。

虎山巖管委會主委黃慈啟表示，栽種的金針花，為適合平地的「台東7號」種，目前花開6成，漫山遍野金黃，搭配藍天白雲好天氣，看得超療癒，金針花也被稱作是「忘憂草」，又稱萱草，也是母親節之花，今年母親節將達到盛放最高峰，花期預計到6月中旬。

虎山巖現場也設置紅色「愛心」、「幸福」等打卡裝置，可以賞花拍美照。並提醒來賞花仍將落實戴口罩等防疫規定外，如果人潮太多，必要時入園採取總量管。