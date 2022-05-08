回到自家主場的勇士「浪花三兄弟」，果然展現相當可怕的外線火力！柯瑞攻下全隊最高30分，普爾也有27分，「浪花弟」克雷湯普生21分，攜手帶領勇士8日以142比112輕取灰熊，季後賽次輪搶到2勝1敗領先，灰熊主控莫蘭特更在末節提前因為膝傷退場。

灰熊一開賽就連進6顆三分球，且一度以21比8領先，幸好柯瑞次節挺身而出，跟威金斯、普爾聯手幫助勇士超前，更取得12分領先，但莫蘭特在上半場結束前連拿5分，包含槍響同時的LOGO SHOT，打完上半場，勇士64比57領先。

下半場一開始，克雷湯普生接連投進兩記三分球，帶領勇士打出10比0小高潮，加上柯瑞切入與罰球，勇士轉眼把領先差距擴大到23分，反觀灰熊第3節只能依賴莫蘭特單打獨鬥，自然沒辦法縮小差距，前3節結束，勇士101比80領先。

普爾末節包辦勇士前9分，幫助勇士穩住20分領先差距，比賽還剩6分19秒，灰熊前鋒凱爾安德生因為激烈抗議，連被吹兩次技術犯規遭到驅逐出場，同時莫蘭特也因右膝撞傷提前退場，勇士順勢擴大領先到28分，比賽勝負提前底定。

勇士除了浪花三兄弟火力全開，取代小培頓先發位置的庫明加貢獻18分，威金斯也有17分，歐托波特替補攻下13分，勇士6人得分上雙；灰熊則以莫蘭特34分最高，另有7助攻、3籃板、3抄截，貝恩16分，傑倫傑克生15分，梅爾頓10分。