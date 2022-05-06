根據《The Athletic》記者阿米克6日爆料，湖人選在本季例行賽結束隔天直接開除總教練佛格，其中最關鍵的原因就是湖人不滿佛格帶不動「忍者龜」韋斯布魯克，也沒辦法把韋斯布魯克的價值最大化，阿米克甚至爆料「禪師」菲爾傑克生開始涉入湖人選帥工作。

湖人本季弄到連季後賽都打不進的關鍵因素，就是韋斯布魯克始終表現出無法融入球隊態度，也讓韋少成為外界指責對象，可是湖人高層卻不這麼想，認定佛格肩負著讓韋少融入球隊任務，最後不僅沒成功，甚至算是空前失敗，自然成為湖人替罪羔羊。

阿米克認為，韋斯布魯克下個球季繼續留在湖人機會仍高，因為曾任湖人總裁與總教練的菲爾傑克生，最近開始針對湖人徵選新教頭提供建議，由於菲爾傑克生始終喜歡韋少的打球風格，所以就算菲爾傑克生不會回歸執教，也會幫韋少找尋適合他的總教練。

至於「小皇帝」詹姆斯的未來動向，阿米克表示，詹皇今年夏天是否跟湖人提前續約將很關鍵，「如果詹姆斯不續約，決定打完跟湖人最後一年合約，如此一來等到明年夏天詹姆斯約滿走人，湖人勢必落到兩頭空局面，所以湖人今年夏天就會考慮交易他了。」