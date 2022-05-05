本季連一場比賽都沒打過，且在首輪G4差點就告傷癒復出的班西蒙斯，竟在5日藉由籃網官方突然宣布，即將進行背部微創椎間盤切除手術，預計缺席3到4個月時間，應該可以趕得上下個球季開打，問題是他的背傷嚴重到需要開刀這種程度嗎？

籃網官方在聲明中指出，為了紓解班西蒙斯腰椎間盤突出帶來的背部疼痛，且為了他長期健康著想，所以才會進行這次微創椎間盤切除手術，可是他本季連一場都沒打，最多只有進行對抗訓練，竟然還會弄到背傷復出，代表他的身體確實有問題。

畢竟籃網今年季後賽走得相當難看，在杜蘭特與厄文兩大球星輪流熄火的窘境下，遭到塞爾提克直接4連勝橫掃出局，也是目前唯一一個系列戰以4勝0敗結束，從未成功回歸上場的班西蒙斯，自然蒙受相當大的責難或批評，他也沒忍下去。

因為班西蒙斯最近刻意分享自己未婚妻瑪雅賈瑪在2018年的一則推文，內容可說相當地嗆，「不要把我的名字從你們的臭嘴中說出口！」擺明相當不爽自己被外界如此批評，看來籃網送走哈登卻換回另一個「毒瘤」，接下來的路只會越來越難走。