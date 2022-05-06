公鹿官方6日更新主力前鋒米德頓的傷病報告，強調他的左膝內側副韌帶撕裂傷勢恢復取得穩定進展，儘管公鹿總教練布登豪瑟今天直接否定米德頓在接下來G3與G4上場可能性，卻在被問到米德頓是否可能在次輪傷癒復出，他回答變成，「我們拭目以待！」

身為公鹿「三巨頭」之一的米德頓，是在今年季後賽首輪G2不小心造成左膝內側副韌帶撕裂傷勢，隨後缺席至今，原本預估他應該可能整個東區準決賽都無法上場，如今隨著他的復原進度超前，或許很有可能在G5以後提前宣告傷癒復出。

畢竟米德頓本季例行賽平均每場可拿20.1分、5.4助攻與5.4籃板，少了他的穩定火力與防守，上季總冠軍且列本季東區第3種子的公鹿，想在東區準決賽上演「下剋上」擊敗東區第2種子塞爾提克，還是有一定難度，這個系列戰也被預估可能打到搶七。

起碼目前跟公鹿打成1平的塞爾提克，今天提前迎來主力回歸的好消息，G2因為右大腿挫傷缺陣的主控史馬特，預計能在8日在密爾瓦基舉行的G3重返先發行列，塞爾提克總教練烏度卡今天也透露史馬特已經恢復場上訓練，將等明天再次評估他的傷勢恢復情況。