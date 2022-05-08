由於最近湖人可能打算交易「小皇帝」詹姆斯的謠言越傳越像真的，身為前湖人總裁與詹皇支持者的魔術強生，當然不希望這種謠言成真，他在遭到《TMZ》街頭持續追問時，公開表示湖人絕對不能交易詹皇，「我認為詹姆斯應該一直穿著紫金戰袍！」

魔術強生今天在街頭上邊走邊接受《TMZ》追問時，做出如此明確支持詹姆斯續留湖人的回答，畢竟湖人本季打造詹姆斯、安東尼戴維斯與韋斯布魯克的三巨頭陣容相當失敗，不僅連季後賽都闖不進去，甚至落到附加賽都沒機會打的悲慘地步。

於是最近傳出假如詹姆斯今年夏天不願意跟湖人提前續約，為了避免明年夏天詹皇直接走人變成一場空，湖人開始考慮是否今年夏天就把詹皇交易出去的可能性，當然安東尼戴維斯與韋斯布魯克也在考慮交易名單之中，就看湖人怎麼做出決定。

魔術強生也提到最近「禪師」菲爾傑克生開始介入湖人選帥的謠言，「湖人總教練不會是我，也不可能是傑克生，不過我必須承認傑克生真的在幫助湖人挑選總教練。」如此一來情勢就更弔詭了，因為眾所皆知菲爾傑克生跟詹姆斯關係欠佳，或許湖人這種作法會逼詹皇離開。