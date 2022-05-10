受到大陸封城停工影響出貨，被動元件廠國巨(2327)及禾伸堂(3026)4月合併營收同步下滑，其中國巨4月合併營收為101.45億元，月減4.5%，禾伸堂4月合併營收為12.53億元，月減14.93%。

大陸上海及昆山地區4月封城停工，雖然國巨大陸廠區生產營運正常，但部分客戶停工造成需求減緩及出貨遞延，且物流運輸亦影響原物料進出，國巨及禾伸堂4月合併營收同步下滑，其中國巨4月合併營收為101.45億元，較上月減少4.5%，較去年同期增加12.5%，累計1到4月合併營收為402.74億元，較去年同期增加22.9%。

國巨表示，雖然公司在中國的廠區生產營運正常，但後續仍需密切關注封城、物料供給及物流運輸等不確定因素，審慎應對業績及營運展望。

禾伸堂自結4月份合併營收約12.53億元，較上月減少14.93%，較去年同期減少11.47%。

禾伸堂表示，4月營收減少，主要是受到中國地區疫情防控而影響出貨，累計前4月合併營收約為55.68億元，較去年同期減少4.37%。

禾伸堂第1季合併營收為43.16億元，營業毛利為9.35億元，合併毛利率為21.68%，稅後盈餘為4.92億元，每股盈餘為3.12元。