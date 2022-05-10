IC測試載板廠雍智科技(6683)董事會通過2022年首季財報，雖然淡季本業獲利降至1.18億元、為近7季低點，但在匯兌收益挹注業外收益躍增助攻下，稅後淨利「雙升」至1.13億元、每股盈餘（EPS）4.17元，雙創歷史新高。

雍智2022年首季營收3.67億元，季增0.04％、年增4.94％，創同期新高、歷史第三高。惟毛利率降至49.3％、為近11季低點，營業利益1.18億元，季減3.85％、年減達14.26％，為近7季低點，使營益率降至32.17％，為近5季低點。

雖然本業獲利下滑，但雍智受惠新台幣貶值，在匯兌收益挹注下，首季業外收益0.24億元，年增達83倍、較去年第四季虧損162萬元大幅轉盈，帶動稅後淨利1.13億元，季增9.55％、年增2.75％，每股盈餘4.17元，雙創歷史新高。

雍智2022年4月自結營收1.29億元，雖較3月1.37億元減少5.91％、仍較去年同期1.28億元小增0.92％。累計前4月合併營收4.97億元，較去年同期4.78億元成長3.87％，雙雙續創同期新高。

展望後市，雍智先前法說時表示，將持續充實毫米波實驗室設備，開發高頻高速使用的材料構裝技術，並強化電、熱與機械應力機電整合分析及量測可行性研究。同時，導入智能製造及產品開發，以提升生產效率及良率。

同時，雍智因應客戶需求提升，規畫持續擴增產線、添購生產與檢測設備。公司表示，受惠打入晶圓代工客戶供應鏈，應用上則以人工智慧（AI）相關動能最強。此外，近年儲備人才拓展海外市場，今明2年預期亦會有所斬獲。

雍智規畫透過購地自建或買下現有廠房土地擴產，資本支出預計將較去年9千萬元增加1.5倍、達逾2.25億元。產品方面，前段的晶圓探針卡測試載板將為主要成長動能，後段的IC測試及IC老化測試載板則可望穩定成長，希望維持穩健營運成長動能。