午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象局發布南投、雲林、嘉義縣市、台南、高雄5縣市大雨特報，今日南投、嘉義地區及雲林、台南及高雄山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

此外，氣象局針對嘉義縣、台南市、高雄市發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午4點止，慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪(河)水暴漲，以及低能見度。

午後對流雲系發展旺盛，氣象局發布5縣市大雨特報。(氣象局提供)

氣象局表示，今天風向轉為偏南風，南方帶來的暖濕空氣仍讓台灣附近大氣環境比較不穩定，各地都有短暫陣雨的機會，只有南部地區降雨稍微零星一點，受熱力作用，午後留意大台北東側地區及各地山區雨勢比較明顯，有局部大雨發生的機率，外出建議攜帶雨具備用。

氣象局表示，氣溫上，夜晚清晨各地低溫約21至23度，白天高溫比昨天更加溫暖，預測東半部為29、30度，西半部可達31至33度，局部地區甚至能再高1、2度左右，感受暖溼且悶熱，外出請適時補出水分。