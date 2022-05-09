中央氣象局表示，明天(10日)溫度再上升，水氣偏多，除了東半部整日有局部陣雨外，西半部也有局部短暫陣雨，中南部降雨機率提高，隨後雨帶會逐漸由南往北移動；氣象達人彭啟明表示，周五開始到下周一，梅雨鋒面將貫穿台灣，各地都可能有明顯的雷陣雨發生。

明天(10日)上午開始中南部降雨機率提高，隨後雨帶會逐漸由南往北移動，尤其午後在各山區發展較明顯，大台北平地也有下雨的機會；溫度方面，今晚明晨各地低溫約21至23度，白天高溫再上升，東半部為28度左右，其他地方可以達到30度左右。

9至10日定量降水預報。(圖/氣象局)

周三(11日)台灣附近轉為偏南風，天氣更溫暖，各地白天高溫來到30度左右；水氣仍多，各地都有局部短暫陣雨的機會，尤其午後各山區雨勢較大。

周四(12日)鋒面接近，大氣環境又趨不穩定，中部以北及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨。

周五(13日)鋒面影響及東北風稍增強，北部及東北部天氣稍轉涼；中部以北及東北部有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨。

周六至下周一(14日至16日)鋒面及東北季風影響，各地天氣轉涼，屆時北部及東北部高溫只有20度出頭，低溫可能降至17、18度左右；西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨。

彭啟明表示，周五開始至少到下周一，將會有道鋒面一路從日本向西南方面延伸至華南，這樣的鋒面位置期間也將會貫穿台灣，並由北而南的掃過台灣上空，因此各地都可能有明顯的雷陣雨發生，這波鋒面將有滯留兩、三天的跡象，降雨天數也將拉長，不排除帶來較長時間或是較連續的明顯雨勢。