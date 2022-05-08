中央氣象局表示，未來一周前後都容易下雨，明(9日)東半部及西半部山區有局部較大雨勢，周四(12日)梅雨鋒面接近，周五(13日)起降雨明顯，全台各地都有降雨機率，中部以北及東北部容易有局部大雨，周六、下周日(14日、15日)鋒面及東北季風影響，各地天氣轉涼，北部及東北部低溫可能降至17、18度左右。

未來一周前後都容易下雨。(圖/氣象局)

明天(9日)華南雲雨區東移，大氣水氣雲量仍偏多，各地有局部短暫陣雨或雷雨，尤其東半部地區及西半部山區容易出現局部較大雨勢；明天氣溫與今天相近，夜晚至清晨各地低溫大多在22至24度間，白天高溫，北部及東半部25至28度，中南部地區28至32度。

周二、周三(10日、11日)天氣回暖、水氣減少，僅東半部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區多雲，但午後大台北地區及其他山區仍有局部短暫陣雨。

周四(12日)鋒面接近，大氣環境又趨不穩定，中部以北及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨。

周五(13日)鋒面影響及東北風稍增強，北部及東北部天氣稍轉涼；中部以北及東北部有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨。

周六、下周日(14日、15日)鋒面及東北季風影響，各地天氣轉涼，屆時北部及東北部高溫只有20度出頭，低溫可能降至17、18度左右；西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨。

16日鋒面及東北季風影響，各地天氣較涼，天氣不穩定，各地降雨機率高，易有短暫陣雨或雷雨，仍須注意易有局部較大雨勢；17日、18日東北季風稍減弱，各地氣溫回升；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫雨。