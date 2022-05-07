大聯盟在母親節前的周末（台灣時間7日）遇到大停賽，單日6場比賽遭到改期，包括道奇vs小熊、海盜vs紅人、皇家vs金鶯、大都會vs費城人、遊騎兵vs洋基、藍鳥vs守護者。雖然沒有特別嚴重的原因（都是因為天候不佳），但也是2018年4月以來單日最多延賽。

美國各地同時天候不佳是相當罕見的，2018年那次也是單日6場因雨延賽，2008年9月發生一次是颶風侵襲導致單日6場延賽。此次幾支球隊受影響較大，道奇vs小熊、藍鳥vs守護者、遊騎兵vs洋基、皇家vs金鶯都必須打雙重賽，大都會vs費城人的雙重賽延到8月。

費城人開季狀況不佳，近期吞下4連敗，大都會錯失在今日率先於全聯盟達陣20勝的機會。雖然戰績強強滾，大都會在打擊數據上卻是「軟弱無力」，他們目前打下全聯盟最多的128分，同時「強擊率」僅有34%是聯盟最糟，也就是把球打到95英里以上（時速152.9公里）的比率最低。換言之大都會打擊出去的球軟綿綿的，但是能夠造成嚴重傷害，包括前一戰在第9局海灌7分大逆轉。

大聯盟官網分析原因，其中之一是大都會主場花旗球場本來就屬於「打者地獄」，是難以擊出長打的球場之一。既然如此，打得猛還不如打得準，大都會打者有效降低被三振率，以更精準的揮棒來維持強大的火力。