洋基11連勝中途出現一個感人的鏡頭，在洋基球迷先前沒品的扔垃圾事件之後，藍鳥球迷4日展現他們的高格調。洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）6局上轟出全壘打，因為是藍鳥主場所以很自然被一位外野藍鳥觀眾撿到。那位男子撿到球之後看見旁邊有一位戴著洋基球帽的男孩，當場就把球送給那位男孩，讓他感動落淚！

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那位男孩身穿賈吉的99號上衣，想必是賈吉的球迷。藍鳥觀眾把球交給男孩的時候，男孩萬分訝異，喜極而泣擁抱那位大方的藍鳥球迷。

賈吉賽後也稱讚那位藍鳥球迷，「這就是棒球比賽的特色，不管你支持哪一隊，大家畢竟都是棒球迷。這真的很酷，我得去好好看一下那段影片。」賈吉那球打得兇猛，飛出去的時速達到114.9英里（184.9公里），飛行427呎進入上層看台。

網友趁機在推特奚落洋基球迷，洋基上個月在主場橫掃守護者，外野的一些球迷居然對著場內的守護者球員丟擲垃圾，守護者外野手史卓爾（Myles Straw）怒批他們是「世上最糟的一群野蠻球迷。」當時賈吉都看不下去，親自站出來勸阻。藍鳥球迷這次則是輸了比賽、贏了人品。