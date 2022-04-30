今天在大聯盟場上洋基以12：2痛宰皇家，目前豪奪7連勝，繼續以14勝6敗排在美聯東區王位，本季的表現令人驚豔。此戰他們擊出11支安打、4支全壘打，上演一場精采的煙火秀，先發投手柯特斯(Nestor Cortes)投5局僅失2分奪下勝投，牛棚也延續高水準表現。

Anthony Rizzo's MLB leading ninth home run of the season! pic.twitter.com/CsNU1mvCPa — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) April 30, 2022

洋基已經連續拿下兩個系列賽，以6連勝之姿挑戰皇家，而本季他們補強雖然變化不大，但卻打出驚人成績，此戰首局狀況火熱的雷佐(Anthony Rizzo)和「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)就合力大秀「背靠背」全壘打，一舉幫洋基拿下3分。

接著先發投手柯特斯雖然在首局、次局各掉1分，但隨後狀況漸趨穩定，成功投完5局，今天他被敲8支安打僅失2分，送出3次三振沒有保送，成功奪下本季首勝，自責分率是優秀的1.31。當然他能拿下勝投也要感謝打線火力。

Three-run home run for Aaron Judge! pic.twitter.com/rsoFrnQ90t — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) April 30, 2022

洋基自2局後就沒再失分，5局後接手的羅艾西加(Jonathan Loaisiga)、格林(Chad Green)和盧特奇(Lucas Luetge)合力繳出3局無安打，完全封鎖皇家比賽後半段攻勢。而洋基到第7、8局狂拿9分，徹底宣判皇家死刑，7局換「法官」賈吉(Aaron Judge)開轟，他今天擔任指定打擊出賽。

7局拿4分的洋基還不收手，8局再狂灌5分，二壘手托瑞斯(Gleyber Torres)在首球就揮棒，鎖定95.3 mph四縫線快速球攻擊，轟出左外野2分炮，這是他本季第2轟，隨後捕手東岡(Kyle Higashioka)擊出深遠長打一口氣攻下3分，更幸運的是第8局打完裁判因雨勢判比賽結束，洋基提前獲勝。