美國職棒獨立聯盟「大西洋聯盟」出現首位先發登場的女球員！凱西威摩爾（Kelsie Whitmore）2日擔任史泰登島渡鷹隊左外野手，排在第九棒。今年23歲的威摩爾先前是美國女子棒球隊投手，在國家隊保持1.35自責分率，同時也擅長打擊。渡鷹隊以「大谷翔平條款」將威摩爾登錄為二刀流球員。
大西洋聯盟與大聯盟有合作關係，幫忙試行過一些大聯盟設想的新規則（例如拉遠投手丘、機器主審），台灣選手王建民、曹錦輝都打過大西洋聯盟。威摩爾本月初才與渡鷹隊簽約，她當時表示：「我對此充滿感激與興奮之情，這支球隊的文化充滿競爭心，是我這輩子都在追求的機會，我準備好上陣比賽了。」
威摩爾的職棒先發處女秀沒能繳出安打，她在首個打席遭三振，第2個打席被觸身球砸中。不過守備方面她把握機會表現，在左外野幫球隊解決兩名打者。渡鷹隊最後被對手加斯托尼亞獵蜜者以10比5擊敗。威摩爾首次登場是在前幾天擔任代跑上陣，今日一戰是她初次被排進先發打線。
女選手通常都是打壘球，威摩爾在少棒時期開始就打棒球，高中時成為棒球隊上唯一的女球員。她也是2015年泛美運動會美國女子棒球的冠軍成員，後來她在太平洋獨立聯盟打過棒球，26個打數擊出2支安打、1分打點。
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