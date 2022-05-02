BREAKING: Kelsie Whitmore will start in left field and bat ninth for the @FerryHawks today. Kelsie will become the first woman to start a game in Atlantic League history. pic.twitter.com/KKAa2Dgmz8 — Atlantic League (@AtlanticLg) May 1, 2022

美國職棒獨立聯盟「大西洋聯盟」出現首位先發登場的女球員！凱西威摩爾（Kelsie Whitmore）2日擔任史泰登島渡鷹隊左外野手，排在第九棒。今年23歲的威摩爾先前是美國女子棒球隊投手，在國家隊保持1.35自責分率，同時也擅長打擊。渡鷹隊以「大谷翔平條款」將威摩爾登錄為二刀流球員。

Kelsie Whitmore takes the field as the first woman to ever start a game in Atlantic League history. Make sure to send this to every little girl who thinks they can’t play professional baseball! Those days are over fans, Kelsie Whitmore has arrived and she’s here to stay! pic.twitter.com/9i7fiCwOYU — SI FerryHawks (@FerryHawks) May 1, 2022

大西洋聯盟與大聯盟有合作關係，幫忙試行過一些大聯盟設想的新規則（例如拉遠投手丘、機器主審），台灣選手王建民、曹錦輝都打過大西洋聯盟。威摩爾本月初才與渡鷹隊簽約，她當時表示：「我對此充滿感激與興奮之情，這支球隊的文化充滿競爭心，是我這輩子都在追求的機會，我準備好上陣比賽了。」

威摩爾的職棒先發處女秀沒能繳出安打，她在首個打席遭三振，第2個打席被觸身球砸中。不過守備方面她把握機會表現，在左外野幫球隊解決兩名打者。渡鷹隊最後被對手加斯托尼亞獵蜜者以10比5擊敗。威摩爾首次登場是在前幾天擔任代跑上陣，今日一戰是她初次被排進先發打線。

女選手通常都是打壘球，威摩爾在少棒時期開始就打棒球，高中時成為棒球隊上唯一的女球員。她也是2015年泛美運動會美國女子棒球的冠軍成員，後來她在太平洋獨立聯盟打過棒球，26個打數擊出2支安打、1分打點。