美中龍頭雙城2日在客場痛打光芒，拿下本季第13勝，打線有8人繳出安打，6人繳出打點，幾乎是「棒棒開花」以9比3獲勝。有趣的是賽後全隊不忘感謝留在家裡看球的投手前田健太，「他們都向我道謝，從沒聽說過誰會因為你沒出場而感謝你。」前田健太自己也覺得好笑。

雙城上個月底寫下一波7連勝，這是隊史2011年以來最長的連勝，前田健太沒來球場，他正在進行韌帶手術後的復健。雙城準備挑戰8連勝的時候，前田健太出現了，他因想念隊友而來到球場，光芒前3局猛打6分，最終斬斷了雙城的連勝。

前田健太回想說：「我在中途就發現我們要輸了，先發投手邦迪（Dylan Bundy）問我在休息區待了多久，我大概看到第4局吧，他前3局被打6分都是我在場的時候。」前田健太發覺可能是自己給球隊帶來厄運。

隔天的比賽前田健太就不見了，休息區貼著一張手寫字條：「很抱歉我毀了連勝，我今天不會進入休息區，前田健太留。」前田健太躲起來之後，雙城立即以5比1獲勝，系列賽最後一戰更是在首局灌進5分。

雙城總教練波德利（Rocco Baldelli）開玩笑說：「前田健太很想回到休息區，但他更想贏球。」「我不確定他今天躲在哪裡看球，但我希望他明天留在同一個地方。」

職業球員的迷信一直是東西方共有的文化，大都會投手薛爾瑟（Max Scherzer）前幾天被大聯盟記者問到「你為何從來都沒有重大傷病？」薛爾瑟趕緊回答：「大吉大利，我可不想毀了好運。」前田健太說等他本季復出之後，他也會固定在家裡躲幾天，讓球隊保持好運。