富邦悍將開季慘紀錄遲遲無法終結，30日又以0比5不敵統一獅，吞下7連敗，目前戰績2勝15敗續寫開季最慘紀錄，王牌投手江少慶先發5.1局失4分，包含挨林子豪2分炮，吞下本季第4敗。

江少慶開季狀況不佳，前3場先發合計僅投10局、狂失22分（12責失），今天面對獅隊，雖然投球局數拉長，但5.1局中投出3次三振、1保送，被敲9支安打、失4分皆為責失。

而獅隊原本按照輪值將輪到洋投柯瑞先發，但他前場先發後表示有些痠痛，獅隊由左投江辰晏頂替先發，他繳出6局無失分，僅被敲4安的好投，也拿下本季首勝。