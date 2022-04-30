中華職棒富邦悍將本季相當悽慘，昨天又以3：5輸給統一獅，本季戰績僅2勝14敗，持續改寫聯盟史上開季最慘戰績，此外他們的守備幾乎每天都在「煮粥」，昨天又出現3次失誤，今天球團宣佈讓「出事」的林哲瑄，還有林益全下放二軍，換上楊瑞承、王詩聰。

昨天比賽1局下2出局後，獅隊陳傑憲安打上壘，林子豪敲出中外野飛球，眼見守備的林哲瑄已就定位，沒想到球卻從手套中掉出來，讓獅隊攻佔二、三壘，接著潘傑楷敲出的滾地球又造成游擊手于森旭失誤，獅隊單局攻下3分。

此戰過後富邦決定讓出現失誤的林哲瑄、加上林益全下放二軍，換上內野手楊瑞承和王詩聰，這也讓一軍呈現年輕化，目前陣中30歲以上野手只剩35歲林琨笙和31歲高孝儀。在二軍的還有高國輝、李宗賢、蔣智賢、霸帝士、王勝偉、陽耀勳等人，本季失誤潮讓不少球員吃鱉。

而昨天在經過1局的失誤後，富邦開季16場游擊防區已出現12次失誤，追平2019年中信兄弟一整年游擊防區的失誤次數，總計李宗賢有5次、莊韋恩3次、王勝偉2次、于森旭2次，在今天比賽前的游擊守備率僅0.857，在這個位置就像中邪一般。