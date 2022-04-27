味全龍隊27日賽前傳出6名隊職員快篩陽性的消息，目前還需要等待PCR檢測結果才能知道後續方案，而中職其餘4隊，除了統一獅28日才要進行快篩外，樂天桃猿、中信兄弟及富邦悍將快篩結果皆為陰性。

富邦今日在桃園賽前收到聯盟通知進行全隊隊職員快篩，經快篩後全隊隊職員皆為陰性，球團已和球員重申相關防疫規定，另因新冠肺炎防疫考量，為維護所有球迷及球團人員健康，即日起如非球團舉辦之含防疫規範實名制活動，將暫不開放球員及FA簽名、合照、擊掌、接受餽贈或其他任何近距離接觸，亦請避免於賽前賽後在場外或球團住宿地點群聚。

兄弟原本要與龍隊進行3連戰，但在巴士從飯店出發的途中就接獲聯盟通知，全隊抵達天母後並未進球場，在停車場進行快篩，結果皆為陰性。兄弟球團也在重申防疫規範，除了之前就有禁止大家在外用餐，最近到疫情較嚴重的北部比賽，也有提醒大家非必要不外出，也提醒同住家人留意，減少風險，共同維護大家的工作環境。

至於桃猿也是全員快篩陰性，獅隊今天輪空休兵日，球團表示，今天全隊留宿飯店不得外出，快篩劑明日寄送到飯店後，立即進行快篩，依據標準流程執行。

而龍隊今天公布球員異動，將王維中、劉昱言2名投手下放二軍，原本依照龍隊輪值，將輪到王維中先發，但卻突然將他下放二軍，改為陳明軒先發。