台灣本土疫情爆發，疫情也延燒到中職，味全龍日前6名隊職員快篩陽性，昨天賽後又傳出有多名快篩陽性，但球團並未做出回應，也讓其他與他們交手的球隊人心惶惶，明天樂天桃猿將與龍隊交手，領隊浦韋青表示，球團已向聯盟反應，目前收到回覆仍是先前的11人，在沒有變化情況下還是會按規定比賽，中信兄弟球團也表示，一切遵照聯盟規定。

龍隊27日賽前自行快篩，陣中6名隊職員結果呈現陽性，當天龍象大戰緊急喊卡，聯盟也修改防疫規定，「核心區1人確診該球場停賽3天的相關規定」已不適用，修改成「單隊匡列人數超過14人即停賽」。

當天龍隊自行疫調，隔天公布預防性匡列11人，未達停賽標準，28日龍象大戰恢復進行，不過那天卻出現奇妙現象，剛開賽時兄弟場上9名守備人員，除了投手、外野手未戴口罩外，其餘人員都配戴口罩，雖然這現象僅出現沒多久，兄弟球員就因過於悶熱將口罩取下，但反觀龍隊球員卻都幾乎都沒戴口罩。

雖然依照聯盟規定，球員在比賽時、室內練習區可以不用配戴口罩，但龍隊是中職首支傳出快篩陽性的球隊，照理說應該採取更高的防疫措施，加上比賽恢復進行2場後，又傳出龍隊快篩又有新增陽性結果，不過龍隊對此並未做出回應，聯盟則是未收到龍隊通報。

而聯盟緊急增設「疫情隔離名單」，但也只能被動由球團通報，且雖不將名單放上官網公布，但只要比對出賽名單，就能知道誰被放進名單中，與其這樣，不如大方公開訊息，也讓其他人自行掌握是否是高風險人員，避免讓疫情持續擴散。

有球員提出質疑，為什麼傳出疫情的是龍隊，但配戴口罩的是兄弟？日前各隊快篩後，除了龍隊外都是全員陰性，有球員質疑，「在這樣的情況下，單隊狀況為何不先停一周賽事，難道要因小失大，最後停一個月嗎？」也有球員認為，雖然現在社會上走向與疫情共存，但最大考量還是家人健康，「家裡有年幼的小孩，他們沒有打疫苗，這是比較擔心的。」

而明天桃猿將與龍隊交手，在資訊不透明的情況下沒人知道誰有可能確診、誰是密切接觸者，就有人開玩笑說守備時要把口罩放口袋，只要對方有人上壘就立刻戴口罩，更有人說希望明天下雨不要比賽，除了球員擔心害怕外，到場採訪的媒體、工作人員也無法得知自己是否是密切接觸者，只能自行掌握身體狀況，自求多福。