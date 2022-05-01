富邦悍將威迪茲繳出7局失2分（1責失）好投。（富邦悍將提供）

富邦悍將終於贏了！靠著洋投威迪茲7局失2分（1責失）好投帶領，加上高孝儀3安「猛打賞」，以5比2擊敗統一獅，拿下本季第3勝也中斷近期的7連敗。

富邦上一勝已是4月21日，本季2場勝場都是從中信兄弟手中拿下，本周與獅隊3連戰，前2戰都吞下敗仗，今天除了要尋求止敗外也要避免系列賽遭到橫掃。

前4局雙方都沒能得分，5局下獅隊先靠著陳鏞基安打上壘，2出局後柯育民敲出游擊滾地球，游擊手傳二壘失誤，讓陳鏞基跑上三壘，再靠捕逸跑回本壘得分，助隊先馳得點。

不過落後的富邦在下半局立刻有所回應，首棒打者高孝儀二壘安打再靠隊友推進站上三壘，王正棠高飛犧牲打先追平，于森旭獲得保送後，范國宸敲二壘安打打回超前分，富邦單局靠著4支安打、2保送及1次高飛犧牲打攻下4分。

面對富邦第2任投手王尉永，獅隊在8局下2出局攻佔滿壘，富邦緊急換上終結者曾峻岳，他立刻用三振化解危機，9局下獅隊最後反攻機會，陳重羽左外野飛球出局，吳桀睿、林靖凱都吞下三振，也讓富邦嚐到久違的勝利滋味。

富邦先發投手威迪茲主投7局，97球中有68顆好球，投出5次三振、2保送，被敲5支安打失2分（1責失），拿下轉披富邦戰袍後首勝（另有2敗）。

而獅隊先發投手古林睿煬在第6局出狀況，最終投5.2局被敲5支安打、失4分，另投出7次三振、2保送，吞下本季首敗（另有1勝）。