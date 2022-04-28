上一場面對中信兄弟泰迪遭到完封，這次味全龍打者找到突破點，在第4局就把中信兄弟洋投泰迪KO，讓他僅先發3.1局失7分，追平生涯單場最多失分紀錄，埋伏在9棒的石翔宇單場雙安貢獻2打點，奪下生涯首度單場MVP。

龍隊此役團隊共揮出11支安打，終場以8比0完封兄弟，奪下近期5連勝，2局下李凱威觸身球帶起球隊攻勢，石翔宇敲出帶有2分打點安打助隊先馳得點，龍隊單局攻下3分。

4局下石翔宇二壘安打上壘，滿壘時陳品捷獲得保送擠回1分，李凱威二壘安打再添2分，也把泰迪打退場；泰迪只投3.1局就被敲9支安打、投2次保送，猛掉7分，吞下本季首敗（另有2勝）。

能夠突破泰迪，石翔宇認為，除了上一場賽後有針對他做研究，主要是此役有掌握到泰迪的失投球，「今天就是設定好球路就積極攻擊，葉總也有提醒我要大膽攻擊。」

龍隊此役戰力受到疫情影響，陣中幾名主力郭天信、張政禹都未在出賽名單，但替補球員把握機會建功，也讓總教練葉君璋感到欣慰。

葉總說：「對教練團來看是很開心，既使有些人沒辦法比賽，但替補上來的也能表現很好，一個球隊要開始往好的方向走，球員質跟量都有慢慢增加，對我們來講也是很重要的一環。」

收穫生涯首座單場MVP，石翔宇直呼意外，「原本以為是（林）智勝學長，他今天打超好的。」賽後被問到是否要請咖啡，他大方的說就看隊友要喝什麼，他還透露雖然過去沒拿過單場MVP，但已有過請喝咖啡的經驗。

石翔宇笑著解釋說：「上一次是我一局死兩次，所以要請咖啡拐氣，那次上面就寫著『一局死兩次的咖啡』，這次可以寫『單場MVP的咖啡』了。」