味全龍隊28日以8比0完封中信兄弟，陳明軒臨危授命扛下先發重任，相隔1668天先發，投3.2局僅被敲1安、無失分，雖然沒能完成賽前5局任務，他的好表現仍獲得總教練葉君璋肯定，不過陳明軒是因為龍隊中有球員受疫情影響缺賽而先發，葉總笑著說：「最好是不要有下次啦！這是特殊狀況才要他先發。」

昨天龍象3連戰首戰因龍隊陣中有6名隊職員快篩呈現陽性延賽，賽前公布先發投手，兄弟維持泰迪先發，龍隊則由陳明軒掛帥，這也是他繼2017年10月3日後再度先發。

原本外界都不看好陳明軒的表現，沒想到他投出驚奇，3.2局只被兄弟敲1安，他還投出4次三振，直到4局上2出局後對王政順投出保送後，氣力放盡才被換下場。

去年來到龍隊後，陳明軒都是從牛棚出發，這次臨危授命扛下先發重責，葉君璋賽後誇讚他表現比上一場更穩定，「老實講，沒有他這麼穩定比賽還很難講，他投這樣不管是打者還是所有球員都會安定很多，他是很重要的點。」

由於許久未先發，賽前教練團本設定他投3局就要換投，但他主動請纓續投，陳明軒說：「今天其實狀況還不錯，可惜投到後面沒力了，原本設定目標要投5局，但真的太久沒先發了，很久沒這樣投這麼多球。」

陳明軒透露，自己是前天收到先發通知，原本是要在27日先發，但因疫情又延到今天，「剛知道時有些不知所措，又是要跟泰迪同場競技，一開始真的壓力很大，我也有看到網路留言，但我就是把自己工作做好、降低失分，今天能贏主要還是打線有發揮，我只是盡力完成自己的工作而已。」

陳明軒臨危授命繳出不俗表現，被問到之後是否還會有先發機會？葉總笑著說：「最好是不要啦！」他解釋，這是特殊情況才要他先發，希望球隊之後不要再遇到這樣的情形。