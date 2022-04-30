中信兄弟本周客場之旅最終站來到桃園，靠著德保拉完投9局以4比0完封樂天桃猿，但在比賽開打之際受疫情影響的味全龍更新匡列人數，前2天與龍隊交手的兄弟賽後特別集合，提點球員要更加注意防疫。

兄弟本周原本有4場比賽，27日起先與龍隊在天母進行3連戰，但首戰賽前就傳出龍隊中有6名隊職員快篩陽性，龍象大戰首戰緊急喊卡，接下來2場比賽順利開打，但昨天賽後又傳出龍隊有新增快篩陽性的消息。

今天下午5點龍隊更新居家隔離人數，隊職員總數達21人，其中16名為球員，16位球員目前安好，4名PCR確診者依規定因應，4名快篩陽性安排檢測中，另8人為密切接觸者，而明天與桃猿的比賽也因達停賽標準而延期。

前兩天與龍隊交手的兄弟賽後先集合開會，總教練林威助表示，主要是講防疫相關的事情，「其實之前球隊也有說過相關的防疫規定，就是在提醒他們要把自己的防疫做好，如果身體有問題要馬上回報給球隊。」聽聞龍隊匡列球員達16人，「助總」認為擔心也沒用，最重要的就是把防疫做好。

腸胃炎剛痊癒的隊長王威晨今天繳出3安「猛打賞」，他表示其實昨天就算是痊癒了，只是身體還有些無力感，今天好很多就能全力揮擊。聽聞龍隊疫情升溫，王威晨坦言多少會有些擔心，但他也希望龍隊的球員們能早日康復。

「沒有人想要確診，現在能做的就是大家做好防疫、度過難關。」王威晨說：「希望他們都能平安健康，我們也會保護好自己，這也是保護別人。」