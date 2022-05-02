（8：33更新）今天是五一連假最後一天，氣象局表示，受東北季風及南方雲系持續影響，水氣偏多，全台有雨，並發布北北基大雨特報，基隆北海岸及台北市山區有局部大雨，上午8點半再增台中山區大雨，大雨特報擴大到4縣市。今晨最低溫在台中大甲12.8度，中部以北低溫15度，周二仍全台有雨但雨勢減緩，周三起水氣逐漸減少、回溫，但周三至周日5天北部、東半部仍有短暫雨，中南部局部短暫雨。

氣象局發布北北基大雨特報。（氣象局提供）

氣象局表示，今天東北季風及南方雲系持續影響，水氣明顯偏多，全台容易下雨，要留意較大雨勢發生；溫度方面，今天溫度會比昨天再略降一些，中部以北及宜蘭低溫15、16度，其他地區18到20度，高溫方面在北台灣也只有18至20度，其他地區約21至25度。

氣象局表示，周二（3日）南方雲系北移及東北季風持續影響，但水氣上有逐漸減少的趨勢，白天氣溫亦略為回升，北部16至22度，中部18至26度，南部21至27度，東部18至23度；東半部地區有陣雨，西半部地區亦有局部短暫陣雨。

氣象局表示，周三（4日）起東北季風減弱，氣溫逐日回升，北部、東半部約25度，中南部30度；周三至周日（4至8日）南方雲系的水氣量減少，降雨會較為局部、短暫，北部及東半部有短暫陣雨，中南部亦有局部短暫陣雨。