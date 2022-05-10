中央氣象局表示，今年首波梅雨將在本周末報到，周四前雲量多、偶有短暫陣雨，周五起雨增多、有局部豪大雨，且各地明顯轉涼，預計周末期間是降雨最明顯的時段，雨勢將又大又急，周六至下周一，北部及東北部低溫可能降到17度左右。

一周天氣預報，周五起雨增多有局部豪大雨、轉涼冷。(圖/氣象局)

今(10日)晚開始到明天(11日)上半天之前，各地容易有短暫陣雨，尤其在西半部沿海地區及恆春半島容易有局部較大雨勢發生，明天下半天開始，雨勢稍緩、空檔較多，不過中午過後，山區容易有局部性大雨；氣溫方面，夜晚清晨各地低溫預估約22至24度之間，白天高溫上由於雲量較多，跟今天相比高溫略微下降，北台灣約為25、26度，其他地方則預測約27至30度上下。

周四(12日)為本期天氣較穩定的時間，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後各地山區有局部短暫雷陣雨。周四晚至周五(12日晚至13日)鋒面接近，中部以北及東北部將轉為有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨。

周六、下周日(14日、15日)鋒面影響，易有短延時強降雨，西半部及東北部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨。

下周一(16日)鋒面逐漸南移，中南部及東南部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨；周六至下周一受東北季風影響，各地天氣較涼，北部及東北部高溫只有20度出頭，低溫可能降至17、18度左右。

下周二(17日)東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。18日至20日各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫雨。