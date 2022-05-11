今天一早氣象局就發布台中以南8縣市豪、大雨特報，雨勢又大又急，氣象達人彭啟明表示，今、明兩天的雨只是前菜，主菜梅雨鋒面周五才會到，會一直持續到下周一，之後鋒面短暫南移兩天，下周四、五又到台灣徘徊，也就是說從今天到下周五幾乎都是有雨的天氣。

彭啟明今早在臉書表示，這兩天是很不舒服的南風加上華南雲雨帶移入，雨勢斷斷續續，不過這還是前菜，主菜是周五下半天的梅雨鋒面報到，從周末持續到下周一、二（16、17日），提醒可先做好防災應變。

氣象局表示，今天全台容易有短暫陣雨發生，尤其西半部沿海地區及恆春半島容易有局部較大雨勢，下半天雨勢稍趨緩，明天起（12日）第一道梅雨鋒面接近，全台有局部短暫陣雨或雷雨，中部以北、東北部有局部大雨發生機率。

周五（13日）梅雨鋒面影響，易有短延時強降雨，各地都有陣雨或雷雨，且降雨越來越劇烈，區域也變廣，其中西半部及東北部有局部大雨或豪雨機率，周六、日（14日、15日）是雨最劇烈的時候，下周一（16日）鋒面逐漸南移，換中南部有局部大雨，其他地區局部短暫陣雨或雷雨。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式模擬，下周二、三（17、18日）梅雨滯留鋒短暫南移至巴士海峽，天氣好轉，不過下周四、五（19、20日）又會北移，台灣天氣再度不穩定，也就是今天到下周五幾乎都是下雨的天氣。