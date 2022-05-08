隨著時序進入梅雨季，今年第一波典型梅雨鋒面預計預期周五(13)抵達，專家指出，屆時受梅雨鋒面的影響，大環境及西南季風都有增強趨勢，顯示梅雨鋒面的結構良好，要留意中南部有局部豪雨及大豪雨的可能性。至於滯留型梅雨鋒面持續的可能性，得觀察西南季風增強的趨勢，以及下周日(15)後有利梅雨建立的指標是否持續。

台灣永續環境工程顧問公司總監賈新興表示，5月12日梅雨鋒面逐漸接近，台灣位於鋒面前緣的不穩定區，最新資料顯示有利梅雨指標持續至5月17日，昨天顯示梅雨鋒面屬於移動性，但今天的資料顯示滯留型梅雨鋒面存在可能性。

「現在可分為兩個確認重點、兩個觀察重點」，賈新興解釋，目前比較肯定的是周五起受梅雨鋒面的影響，且大環境及西南季風都有增強，顯示梅雨鋒面的結構良好，要留意中南部有局部豪雨及大豪雨的可能性。

持續觀察重點部分，則須視西南季風增強的趨勢，以及5月15日後有利梅雨建立的指標是否仍持續。

賈新興說，由於滯留型梅雨鋒面會在台灣上空徘徊，加上西南季風帶來的水氣增強將持續挹注源源不絕的水氣，帶來的降雨時間就會拉長，須儘早做好防範措施。

中央氣象局預報員林定宜表示，今日華南雲雨區東移將造成台灣天氣相當不穩定，今天有局部短暫雨甚至雷雨，今明兩天東半部雨勢明顯，西半部山區也有局部較大雨勢機率。

林定宜說，周二(10)、周三(11)台灣附近水氣減少，溫度回升，但周四(12)由於鋒面接近，尤其中部以北和東北部天氣又會轉趨不穩定；周五受鋒面和東北風增強影響，北部天氣轉涼，雨勢也相對明顯，周六鋒面開始影響，周六只高溫約20度左右，和現在相比有7-8度落差。

此外，這波梅雨鋒面持續時間不短，可能具滯留鋒面的特性，詳細還須看後續資料變化認定。