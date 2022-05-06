中央疫情通報系統卡卡，新北市長侯友宜曾批反映2個禮拜都沒解決，侯友宜今指，有部分已改進，但還有很多問題沒解決。新北市議員葉元之痛批「中央就是在擺爛，持續甩鍋地方」，台灣不是有號稱世界上最強，且深受日本人崇拜的IT大臣唐鳳，系統一開始無法負荷大量他可以體諒，但怎麼會卡了這麼久，至今無法徹底改善，請問唐鳳現在是被冰起來，還是唐鳳之前的成果都是唬爛的？

葉元之說，台灣資通訊環境如果這麼差，國家安全一定有嚴重問題，如果開戰，台灣政府是不是馬上就癱瘓投降。

新北市議員陳偉杰也說，中央在與病毒共存這塊完全是趕鴨子上架，地方衛生所與學校簡直忙翻了，中央從口罩、疫苗到快篩試劑始終都沒有得到教訓。

陳偉杰說，每次經過藥局，看到大排長龍的隊伍真的很難過，中央只會欺負善良老百姓，得過且過的心態，到現在還在搞政治，令人心寒。

新北市議員江怡臻表示，防疫應該從民眾的需求出發，但連日來卻看到中央不斷修改政策，民眾無所適從，地方在第一線看到的居家隔離書遲發困境反應給中央，卻兩個多禮拜了仍置之不理，相當荒謬。

江怡臻指出，民眾排快篩動輒一個小時，排得火大，隔離隔得心慌，家裡有小孩和長輩的更是生活大亂，中央卻頻頻甩鍋地方，甚至連中央自己核准的快篩採購案出包，也要連忙讓臉書小編做圖咎責侯友宜，不禁令人質疑是否防疫不力、疫情升溫，最後也都要怪到藍營縣市首長的頭上？呼籲民進黨還是要放下身段，跟地方站在一起，苦民所苦。