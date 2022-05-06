中央疫情相關通報系統卡卡，新北市長侯友宜曾批反映2個禮拜都沒解決，侯友宜今天再被問到此事時表示，中央知道系統問題所在，有部分已經有改進，但法傳系統還有很多問題沒解決，Trace有稍微解決一些問題，但沒有大幅改善，工作量還是很大。

侯友宜說，新北除了公衛系統投入，也動用3500名志工，他今天也到五股居家照護關懷中心，公所也投入20幾人，希望中央系統可以更智慧化，快速回應問題，對第一線人員負擔會比較小，好把人力、物力轉到公衛體系。