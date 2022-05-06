今年以來，受到通膨數據仍高、聯準會持續升息機率大、大陸封城及俄烏戰爭影響供應鏈等不安因素衝擊，美股與全球股市都出現劇烈震盪，周四道瓊回吐前一天的漲幅重挫逾千點，那斯達克也寫下2020年後單日最大跌幅，面對後市，有專家認為投資人應該做好兩件事，有選擇性的購買股票並保持對市場的好奇心，並不是一昧的拋售股票。

CNBC報導，美股重挫讓投資人的擔憂情緒爆棚，對此，擁有分析師證照的財經名嘴Jim Cramer表示，「如果你希望能夠駕馭通膨、地緣政治跟新冠肺炎的影響，你應該做好兩件事，分別是有選擇性的購買股票和保持對市場的好奇心。」

Jim Cramer補充說道，「從長遠來看，好奇心往往是比恐慌更好的選擇，尤其現在，我認為具有好奇心的人會選擇性的購買股票，並非一昧的拋售股票。」

此外，Jim Cramer認為投資人應該問自己4個問題並檢視持股，「今天每家公司的價值都低於昨天股市上漲時的價值嗎？答案是否定的，我們正走向一個高通膨世界，聯準會必須持續升息，代表你應該購買表現良好的股票。」

第二個問題為，俄烏戰爭與大陸封城會永遠持續嗎？Jim Cramer說：「情況並非如此，如果大陸的封鎖結束，NIKE和星巴克可能會出現巨大的反彈。」第三點是，通膨真的在市場中難以消失嗎？Jim Cramer表示，「如果只有石油與天然氣繼續創新高時，這種通膨比多數人預期的更容易克服。」

最後一個問題則是，公司的獲利基本面還重要嗎？Jim Cramer認為答案是肯定的，「例如AMD就是值得購買的選擇，即使整體狀況處於低位，如果你有足夠的現金，那你可以鎖定一些獲利不錯、前景廣闊的股票。」