受到美債殖利率飆升，企業財報不如預期引發經濟衰退的擔憂，加上通膨仍高影響散戶投資意願，周四美股道瓊重挫超過千點，有專家認為，美股劇烈的動盪顯示市場擔憂陷入停滯性通膨，並認為這一波熊市才剛開始，後面還有一波大行情。

綜合外媒報導，美股道瓊周四下跌1063.09點（或3.12%）至32997.97點，那斯達克指數重挫647.16點（或4.99%）至12317.69點，標普500指數跌153.30點（或3.56%）至4146.87點，費城半導體挫158.26點（或3.56%）至3005.53點，大型科技股成為重災區，特斯拉、亞馬遜及、臉書及蘋果等企業都出現6至8%的跌幅。

美股不僅吐回周三的漲幅，道瓊跌逾3%那斯達克跌近5%，暴跌的情況更寫下2020年後單日最大跌幅。富國銀行股市策略主管Chris Harvey認為，市場已經看到停滯性通貨膨脹的風險，這也是今年下半年的焦點，通膨開始具有黏性，經濟成長速度正在放緩。

華爾街大空頭、知名投資人David Wright這一波熊市才剛開始，後面還有一波大行情，「我們正在處在我這一生中最大的熊市當中。」David Wright補充說道，「全球經濟與地緣政治的動盪正令投資者感到擔憂，除了美國，世界上沒有其他國家會將這麼多的資產押注在股票上，我處在自滿情緒的高峰。」

NatAlliance Securities固定收益部門主管Andrew Brenner則說，「美債殖利率的曲線正在變陡，這代表聯準會做得不夠，這也是我們依然認為，每次聯準會會議結束後，市場的真正的走勢其實要從18個小時後再去觀察。」