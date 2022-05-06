出社會求職，薪資待遇往往是許多人衡量的重點，有網友哀號，自己從小到大一路補習、讀名校，但現在年近30歲薪水卻只剛跨過40K，對比從小功課比自己不好的同學，從高職、科大畢業後剛出社會就領到42K，現在年薪已破百萬，讓他感嘆，除了醫生及科技業之外，讀商科的還有什麼工作可以年薪百萬？文章引起網友們熱烈討論。

該名網友在Dcard論壇上發文表示，國中同學兼好友，升高中時考不好，後來一路念高職、科大，當時他也因為考不好被父母念很久，說他就是不認真、愛玩遊戲才考不好，沒想到他大學一畢業就找到42K的工作，雖然不是知名大公司，但保障年薪14個月，另外還有績效獎金。

後來，原Po的同學看到同事有碩士學歷薪水比他多好幾千，決定邊工作邊補習，工作二年就辭職念研究所，「研究所畢業後，很快就錄取一家電子大廠，因為指導教授推薦，他的薪水比之前大跳級，現在月領60K，加上加班費、年中、年終、績效等獎金，年薪破百萬。」

反觀，原Po一路念明星高中、頂大，現在快30歲了，卻因為念商管薪水才剛跨過40K，年終固定二個月，讓他不禁哀號，「從小到大補習、讀名校，出社會後卻慘輸，真的很好奇，讀商科做什麼可以年薪破百萬？」

話題引起熱議，有網友點出疑點，質疑頂大商科畢業，應該很容易年薪破百萬，「疑惑，頂大商管，沒辦法年薪百萬喔？？？」、「如果真是頂大會露校吧，頂大商管出來並沒有那麼慘，如果有也是你太混」、「金融業一大堆破百萬，頂大破不了騙誰啊，還是你的頂大只是四中，說謊也要用點腦。」

此外，有網友點出商科年薪可能破百的工作，「商……很多吧，我辦公室的同事一半破百，by銀行」、「大家一點的金融業內勤也有吧～銀行保險證券」、「會計、保險、金融破百都不難吧」、「銀行早點考進去30歲可以破百。」