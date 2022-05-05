台南市北區大觀音亭暨祀典興濟宮贈送「金鏟子」給府北戶政事務所，5日由民政局長姜淋煌（右三）等人一同為金鏟子過爐加持。（曹婷婷攝）

台南市北區大觀音亭暨祀典興濟宮贈送「金鏟子」給府北戶政事務所，將送給辦理結婚登記的新人。（曹婷婷攝）

台南市生育率為6都最低，2020年出生人數1萬783人，2021年首度跌破萬人，僅9634人；府北戶政事務所攜手大觀音亭暨祀典興濟宮準備300支「幸福好孕金鏟子」，50支提供到廟方祈求註生娘娘求子的民眾，求到3個聖杯即可獲取，250支給到府北戶所申辦結婚登記的新人。

金鏟子諧音「緊產子」，有早生貴子之意，動土、剪綵等活動常有民眾特意索取，擺放床頭，討個產子好兆頭。發想贈送金鏟子的府北戶政主任劉秋玲說，去年北區整年新生人數僅608人，死亡人數1025人，已是「生不如死」，今年1月至4月，出生人數也僅194人，面對逐年下滑出生率，才會想贈送新人金鏟子「催生」。

大觀音亭祀典興濟宮奉祀註生娘娘常有民眾前來求子，府城關興文化藝術基金會長侯明福說，以前總說「多子多孫多福氣」，現代人則沒這種思維，樂見公部門以此鼓勵生育，特贈300支金鏟子，民眾來大觀音亭祀典興濟宮向註生娘娘求子，連擲3個聖筊，即送金鏟子。

劉秋玲說，新人只要1人設籍在北區，到府北戶政辦理結婚登記即可獲贈金鏟子，至於520當天結婚登記則不設限戶籍，辦理結婚登記就送金鏟子。

台南從今年元月起，第1胎生育津貼由6000元提高至1萬元，但「催生」成效有限。民政局統計，4月人口比3月還減少3020人，全市37區僅善化、西港人口為正成長，善化增加129人、西港88人，2區人口正成長與南科效應有關，若單看出生人數，4月永康區有109位新生兒、安南區102位，4月新生兒，分居1、2名，預料今年出生人數會比去年還少。