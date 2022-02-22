台中豐原慈濟宮成立顧問團，聘任23位社會賢達提供廟務運作建言。（王文吉攝）

豐原慈濟宮主委陳誌鋒（左四）與23位無給職顧問參香祈福。（王文吉攝）

豐原慈濟宮主委陳誌鋒（前排中）與23位無給職顧問參香祈福。（王文吉攝）

台中豐原慈濟宮成立顧問團，聘任23位社會賢達提供廟務運作建言。（王文吉攝）

豐原慈濟宮主委陳誌鋒（左二）頒發顧問聘書並致贈紀念品。（王文吉攝）

豐原慈濟宮2024年將舉辦20年1次的祈安三獻醮大典。（王文吉攝）

豐原慈濟宮2024年將舉辦20年1次的祈安三獻醮大典。（王文吉攝）

豐原慈濟宮2024年將舉辦20年1次的祈安三獻醮大典。（王文吉攝）

建廟300年的台中豐原慈濟宮籌辦20年1次的祈安三獻醮。廟方因應廟務推廣，聘任23位無給職顧問，成員涵蓋法律、技術、文教、管理、祀典等專業背景。榮譽團長、總團長由豐農證券董事長邱俊光、慈濟宮前副主委洪獻堂，22日舉行顧問團揭牌及頒發聘書儀式。

時隔20年豐原宗教盛事祈安三獻醮將於2024年舉辦，豐原慈濟宮擔負籌辦慶典重任，藉由邀集各方先進仕紳成立顧問團，結合民間各行各界菁英，除平日提供廟務運作建言，並恪遵宗教科儀，共同響應社會公益善舉，祈求法順圓滿，國泰民安，風調雨順，富庶葫蘆墩。

慈濟宮經推薦遴選，邀請23位社會賢達擔任無給職顧問，各具法律、技術、文教、資訊、管理、祀典、財務等專業背景，或熱心公益的社團負責人。榮譽團長由豐農證券董事長邱俊光出任，高齡92歲的慈濟宮前副主委洪獻堂擔任總團長，共同協助推動慈濟宮廟務發展。

顧問團成立揭牌及頒發顧問聘書儀式22日上午舉行，前總統府資政廖了以、立委江啟臣、市議員張瀞分、王朝坤及陳清龍皆出席觀禮。

慈濟宮主委陳誌鋒表示，2024年將舉辦百年大醮，也是建廟300年最盛大的慶典，主壇將設在慈濟宮，另設東、西、南、北、中醮壇。顧問團成員皆為社會菁英，共同為媽祖服務，為祈安三獻醮付出，讓建醮慶典更順利地籌辦。