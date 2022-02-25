228三天連假即將展開，國1台中豐原交流道沿線中正路、國4號后豐交流道沿線國豐路、豐原觀音山公墓南陽路58巷將進行交管。（警方提供）

228三天連假即將展開，國道1號豐原交流道沿線中正路、國道4號后豐交流道沿線國豐路、豐原觀音山公墓南陽路58巷為交通易壅塞路段，台中市警察局豐原分局除派員加強交通疏導管制，提供相關管制措施及改道替代路線資訊。

一、國道1號豐原交流道匝道儀控

國道1號豐原交流道南北向將實施匝道儀控，建議民眾多利用國道4號神岡交流道、后豐交流道或國道1號后里交流道上國道，如遇車多建議行駛以下替代路線，避免陷於車潮中：

(一) 豐原市區往豐原交流道：

1. 於豐原區中正路與豐原大道口改道，南下左轉豐原大道接崇德路再上台74線，北上右轉豐原大道接三豐路往后里。

2. 於豐原區中正路與圓環南路口改道，南下左轉圓環南路接中山路上台74線，北上右轉圓環西路接三豐路往后里。

(二) 豐原市區往大雅區：由西勢路接崇德路右轉雅潭路往大雅。

(三) 豐原市區往神岡區：由豐洲路或豐社路接大圳路往神岡。

二、國道4號豐原端東行出口施工封閉

因國道4號臺中環線豐原潭子段第C711標豐勢交流道工程，豐原端東行出口長期封閉，改由后豐交流道下走國豐路或三豐路改道，小型車請多加利用鋼構橋臨時匝道，直行國豐路往東勢，於豐科路南下往豐原或北上往后里，另西行入口匝道已開放通車，國豐路西行內側2車道通往高速公路，惟國道工程持續進行中，請用路人行經該路段減速慢行依相關標誌標線行駛，避免誤闖國道及工區。

三、豐原區觀音山公墓南陽路58巷管制

因應假日掃墓人潮，豐原區公所於2月26、27、28日每日6時至12時實施觀音山公墓交通管制，南陽路58巷單向通行，欲前往觀音山掃墓車輛，統一由南陽路58巷口進入公墓區，沿北陽路福緣橋離開，南陽路58巷沿線紅線禁止停車。

豐原分局長劉安杰表示，為讓民眾度過愉快的連假，警方竭盡全力維護交通安全及順暢，提醒民眾善用高速公路1968App及收聽警廣，掌握即時路況避開壅塞路段時段，並遵守交通規則，切勿酒後駕車、競速飆車，警方執法沒有假期，勿心存僥倖、以身試法，共同維護自己及他人行車安全。