談到疫情，蕭煌奇表示已先備好清冠一號。（華視提供）

曹雅雯笑說單身多久已不可考。（華視提供）

蕭煌奇、曹雅雯、浩子3人主持的華視、公視台語台《上奅台灣歌2.0經典傳奇》，在今（5日）舉辦線上記者會，由於浩子確診新冠肺炎缺席本次記者會，2人皆表示有在群組關心他，蕭煌奇更開玩笑說：「他剛也有在看記者會直播，別人講他壞話他都會看。」

蕭煌奇日前在新歌發表會上透露和交往4年、論及婚嫁的女友分手，目前單身中；先前自爆是雙性戀的曹雅雯，今被問及感情現況時表示單身很久，目前沒有追求者加上工作繁忙，所以沒有心思在感情上，至於單身多久？她笑說「已經不可考，我真的沒什麼心耶，就連身邊朋友跟我聊感情的事情，我都有種很陌生的感覺。」曹雅雯坦言過去曾跟女生交往過，在與男女生交往上最大的差異，她則笑說：「女生香很多耶。」

談到近日嚴峻的疫情，蕭煌奇、曹雅雯坦言還是會擔心確診，「每次快篩時都很緊張，不知道自己有沒有中，尤其現在很多輕症、無症狀，根本不知道自己安不安全。」蕭煌奇則表示身邊很多朋友確診，現在工作時都會積極配合快篩，也趁這時候了解身體狀況，他直言現在狀況沒有想像中嚴重，99％輕症都是安全的，沒有想像中害怕，但還是要做好防疫措施，他也備好「輕冠一號」在家，以備不時之需。受到疫情的影響，2人原訂5月的工作也都延期至下半年。

目前2人都已接種完三劑疫苗，蕭煌奇透露在施打第一劑AZ時，有感覺到頭部後方有重重的不適感，但很快2天後就恢復正常，曹雅雯表示自己施打完前2劑AZ後都在床上爬不起來，第3劑莫德納疫苗後更是全身起疹子。雖然前3劑疫苗有感受到明顯的副作用，但兩人皆表示如果未來需要接種第4劑疫苗的話，還是會遵照政府指示接種，蕭煌奇幽默笑說：「ok啦，就打一針而已。」