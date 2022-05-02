俗話說抓住男人的心，就得抓住男人的胃。在對付男人這件事上，女人們都有自己的妙招，《搜狐網》運勢專欄點名，摩羯座、獅子座、巨蟹座的女人，對付男人很有一套，能讓男人收心。

▍摩羯座

摩羯座女生對付男人很有一套，她們比一般女生成熟得多，看待事物有自己的想法，一個獨立不黏人的女性，對男人是一種致命的吸引力。無論你遇到什麼情況，她永遠那麼篤定從容，這就是男人死心塌地的原因。

▍獅子座

獅子座女生是非常霸道，和他們在一起，就要做好被約束的準備，獅子女不會允許男人花心，也不允許對方不按照她的來，所以想要和獅子女在一起，你無論外表是事業，都要很出色，那樣獅子座才看得上你，不然就等著被她踩在腳下吧。

▍巨蟹座

巨蟹座的女生非常居家，心思敏感細膩，在你傷心失意時，能很好的安慰你。巨蟹座女生也很會和男人相處，和她們在一起會覺得擁有一個知心人。這樣的女人會被男人看做港灣，不管在外面打拚什麼，都是為了回到她的懷抱。