明天4月29日開始到10月8日冥王星逆行，一共162天，星座專家艾菲爾老師也提醒冥王星逆行即將到來，太陽、上升星座在摩羯座、天蠍座、巨蟹座的人將陷入重災，可能遇到毀滅與重生。

這次冥王星在摩羯座逆行，使我們歷劫之後重生，每個人在冥王星逆行的期間，都需要學會關於放手的課題，在愛情丶友情丶人際方面都是。或許過程會使你痛苦丶心碎，但是在歷劫後的你，就像脫殼後展翅的蝴蝶，將飛的更高丶更遠。

12星座在冥王星逆行期間關鍵詞如下：

白羊【人事變動】、金牛【鑽牛角尖】、雙子【缺安全感】、巨蟹【對手挑釁】、獅子【工作出錯】、處女【情緒起伏】、天秤【家庭紛爭】、天蠍【謹言慎行】、射手【財務危機】、摩羯【情緒極端】、水瓶【失眠多夢】、雙魚【人際緊張】

此外，艾菲爾老師也點名冥王星逆行期間的3重災星座：

TOP1摩羯座

冥王星正在摩羯座的命宮逆行，讓你反覆糾結於過去發生的事情。本來想要忘掉的事、不開心的事，在冥王星逆行的這段期間，就是會不由自主地又從心裡深處被挖掘出來，讓你再次陷入不愉快的回憶當中。

TOP2天蠍座

第二個影響最有感的，是被冥王星守護的天蠍座，冥王星在你的第三宮逆行，這是有關手足與學習的宮位，這段期間你會更在意同輩對你的看法，對自己的言行舉止更加謹言慎行，甚至會因為怕說錯話，而話變少了，也變得有點封閉自己。因為想得太多，導致學習力下降、心神不寧。

TOP3巨蟹座

因為巨蟹座在摩羯座對宮，所以也直接被影響一波，這波影響在你的合作關係宮位上，在工作上如果需要簽合約，一定要檢查再三，自己檢查完可以請同事再次確認。想在冥王星逆行期間，平安保住飯碗，請專注細節、小心謹慎。