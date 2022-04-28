不少人會認為年紀漸長美貌一定不再，年輕時的自己才是最有魅力最漂亮的，不過並非人人都如此，以下將介紹3個星座的女神，她們不僅隨著年紀漸增魅力越高，成熟的韻味吸引大家的關注，且她們在外貌上的保養及投資總是不落於人後，能同時擁有出眾的美貌及優越的氣質，也難怪她們能不被歲月所影響。

TOP 3獅子座

獅子座的女生在年輕時就很喜歡打扮，且她們也希望自己在人群中是被矚目的焦點，因此對於外在的打點及努力她們可是很講究的，隨著年紀漸增，獅子座的女生們反而會更重視自己的穿搭風格，她們認為人隨著氣質的轉變也應該變換不同風格，也因為獅子女如此的高要求，讓她們的魅力越來越大，吸引更多人的關注。

TOP 2摩羯座

魔羯女的氣質隨著年紀漸長更顯著。(圖/翻攝自觸mii)

摩羯座雖說是個工作狂，將心思全部投注在事業上，不過她們對於外貌的經營和內在的提升可是很注重的，摩羯座女生們天生對於美的追求讓她們越來越漂亮，且她們的氣質也隨著年紀及閱歷漸增，更添加了一番成熟穩重，女神的氣息油然而生，讓大家不自覺的被她們的韻味所吸引。

TOP 1金牛座

金牛女注重魅力的保養。(圖/翻攝自觸mii)

金牛座的女生們隨著年紀漸大，慢慢了解到除了物質的投資外，更應該花時間和金錢培養自己的內在，讓自身的魅力能夠漸增，她們樂於提升自己的氣質，讓自己除了優越的外貌外，還能有一身莊重且成熟的氣息，整個人也因此變得更加從容、優雅，成為讓男女都相當傾心羨慕的對象。

不管是外貌和氣質都是需要花時間維持和培養的，以上3個星座的女生們願意花時間和精力提升自己，讓自己的魅力逐漸升級，在自身越來越好的同時也博得大家的關注，她們如此的努力也難怪能隨著年紀增長，魅力逐漸攀升。