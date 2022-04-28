星座運勢網站「星座巫師」分析，天秤座、天蠍座、雙子座的女人最懂男人心，她們是公認的情場高手，只要被她們看上的對象，往往很快就會淪陷，一旦愛上就離不開她們的身邊。

▍1.天秤座

天秤女往往擁有不錯的顏值，又很懂得打扮，擅長社交，相處起來讓人感到很舒服，因此她們的桃花運一直都很旺。天秤女不只受歡迎，還熟悉男人的心理，她們在曖昧時很會巧妙的考驗對方，此時就能排除那些只想要玩玩的渣男，面對追求者，她們懂得欲拒還迎，有時候熱情、有時候冷淡，讓男人瞬間淪陷，只要被她們看上，往往就只能臣服在她們的魅力之下。

▍2.天蠍座

天蠍女直覺很準，而且擅長洞察人心，她們完全摸透男人的心理，偶爾顯得風情萬種，偶而又化身小惡魔，給予對方小小的折磨，這種反差讓男人欲罷不能，就算有時會因此惹怒對方，但又讓人難以割捨，讓男人感到無奈又上癮。天蠍女觀察力很強，在交往後能徹底了解另一半的喜好，時不時準備小驚喜，在對方遇到挫折時還會給予安慰和實質的建議，這樣的女人讓人愛上就離不開她們的身邊。

▍3.雙子座

雙子女性格活潑開朗，待人熱情，而且興趣廣泛，充滿人格魅力，她們人緣很好，無論和異性或同性都能立刻打成一片，同時也會吸引眾多追求者的愛慕。雙子女在愛情中通常是主導者，遇到喜歡的人會主動追求，她們很會撩撥人心，通常不是用丟直球的方式示愛，而是用各種巧妙的招數，讓男人漸漸淪陷，往往不用太長的時間，就能讓對方愛上自己，對男人的心理可說是完全掌握在手中。