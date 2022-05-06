美股走勢猶如大怒神，因市場對通膨擔憂再次浮現，加上經濟成長趨緩及美國10年期公債殖利率突破3%等多重利空因素，道瓊工業指數跌逾千點，吐光前日漲幅，拖累台股今日早盤重挫，一度重挫逾380點最低來到16312點。權值股台積電帶頭殺，早盤一度下跌16元，最低來到526元。

台股跳空往下，盤面一片慘綠，台積電跌破530元大關，聯電跌幅超過2.5%殺破48元，原本強勢的貨櫃三雄也快速拉回，長榮、陽明跌幅近2%，萬海跌勢更重大跌逾3%。

聯準會(Fed)日前一如預期升息2碼，加上主席鮑爾淡化升息3碼的預期，激勵道瓊工業指數4日收盤大漲932點，不過隔天市場對通膨擔憂仍再次浮現，加上受到大型成長股拖累，美股5日開盤後4大指數全面開低走低。

美股5日大幅回落，道瓊工業指數下跌1063點，跌幅3.01%，收在32997點。標準普爾500指數重挫153點跌幅3.57 %，收4146點。科技股那斯達克指數下挫647點跌幅4.99 %，來到12317點。費城半導體指數大跌158點，跌幅5.00%，收3005點。

投顧業者分析，目前台股仍未脫離4月千點修正造成的下降趨勢線，反彈結構仍偏弱勢格局，且短中期均線同步反轉，於上檔形成空頭反壓，多方受制量能大幅退潮也難有較大發揮空間，近日仍須提防台股以無預警急殺方式清洗盤面浮額，後續可留意外資買盤連續性、新台幣匯率能否止貶回升。