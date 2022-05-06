國內本土疫情爆發，行政院長蘇貞昌昨天在行政院會表示，關於地方政府反應法定傳染病系統和Trace系統操作卡卡的，將請政務委員唐鳳督導改善。唐鳳今天出席活動時表示，接到任務的當場就已經完成改善。

Taiwan Plus邀請唐鳳獨挑大樑，獻出Video Podcast 「Innovative Minds with Audrey Tang」 （唐鳳佮創新） 主持初體驗，並於今天舉辦國際記者會。

對於蘇貞昌昨天交辦的任務，唐鳳表示，她出席行政院會都會帶筆電，其實接到任務當下已經完成改善。

談到主持節目新體驗，唐鳳說，其實一直以來都很想做 Podcast，很高興與 Taiwan Plus合作，第一次從主持人角度出發，跟全世界各領域的朋友暢談。

節目來賓之一的美國在台協會處長孫曉雅大讚唐鳳是個讓人感到很舒適的主持人，可以放鬆自然聊天，是個很愉快的經驗。