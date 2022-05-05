新北市政府以總經費40億元，全力推行「班班有冷氣」政策，裝設冷氣達3萬台，市長侯友宜表是，目前電力跟冷氣工程都已經完成，為了讓節電、減碳落實在新北市的各個校園教育領域裡，新北市還推了全國首創的「智慧能源管理系統」，只要透過校園通APP就可以控管冷氣，不僅管理、操作容易，也能了解校園在使用電力及儲能方面的情形。

新北市建置全國獨有的「智慧能源管理系統」，今（5）日在新北市板橋國小啟用，現場除了有學校師生向市長侯友宜解說相關功能外，也讓他親自操作，透過APP介面，遠端遙控開啟教室內的冷氣。冷氣裝設及能源管理系統，有效提升學生學習品質。

市長侯友宜表示，新北市全力推動班班有冷氣政策，總工程經費超過40億，裝設冷氣台數達3萬台，整體經費與數量是全國最多。新北市為全國最大市，各政策皆重視智慧治理，這次建置的校園智慧能源管理系統，領先全國整合現有校務系統與新北校園通APP，讓師生用相同帳號登入，依職務、權限開啟EMS能源管理系統(Energy Management System)各功能，用手機就可管理各班冷氣，也可隨時掌握學校用電情形、接收用電警戒資訊達到即時管理。

侯友宜強調，這套智慧能源管理系統，是為了要使因應氣候變遷所帶來的節電減碳理念可以落實在教育上，所以新北市第一個推動校園智慧能源的功能，除了落實能源的管理，達到減碳的目的，還能讓新北市在永續能源的發展一直走下去。

教育局補充，班班有冷氣讓教室就像學生自己家，不僅舒適且可提升學習效能。在新課綱重視的素養教育中，讓孩子明白能源並非源源不絕的觀念非常重要，因此落實永續發展目標(SDGs)政策，研發能源教育市級課程，透過教學活動力行節能行動，亦在學校積極設置太陽光電並已種植4萬多棵樹，協助新北市增能降溫。期許師生在優質的教育環境中，能更專注於教學活動，提升學生學習力與競爭力，為未來奠下更好的實力。