台東知本海岸傳有日治時代埋藏的黃金2公噸，嘉義安姓老翁為完成父親遺願再度開挖。（蔡旻妤攝）

台東知本海岸傳有日治時代埋藏的黃金2公噸，嘉義安姓老翁為完成父親遺願再度開挖。（蔡旻妤攝）

台東知本海岸傳有日治時代埋藏的黃金2公噸，嘉義安姓老翁為完成父親遺願上個月大動作開挖，該土地屬於卑南族卡大地步部落傳統領域，族人不滿導致進度受阻。劉姓尋寶合夥人5日依權益開挖，信心滿滿表示，經過波蘭及台大學者進行科學調查，光譜儀出現代表黃金的紅色光譜，申請期限剩不到24小時，希望有好消息。

嘉義的7旬老翁安高民父親日治時代在台東知本當警察，聽聞日軍撤台前在知本海岸埋藏黃金，安父在去世前不斷提醒，安高民因此向國有財產依法申請開挖，地點就在知本光電區。

因在地的卡大地布部落主張傳統領域而受阻，安高民開挖尋寶雖然依法申請獲准，且範圍相當小，也承諾挖完會復原，但4月初開挖時，仍被部落以傳統領域阻止，縣府雖居間安排協調，但並未成功。

尋寶任務暫停近1個月後，怪手4日上午再度進駐開挖。劉姓合夥人說，2年前他們就向台東縣政府及國有財產局申請開挖獲准，並繳交208萬元的保證金，加上開挖工程所需費用超過100多萬元，若不再開挖，等於投資心血都泡湯；有找過當地部落協商，但未獲回應，他們也很無奈，申請期限不到24小時，到5日下午5點，只好依法行使權益。

劉姓合夥人出示現地科學調查的光譜儀表示，地底埋藏黃金一事絕非空穴來風，而是經過科學調查的，在向政府申請開挖前，經過波蘭專家及台大教授到現地進行光譜儀的金屬探測，如出現紅色即代表是黃金，結果光譜儀出現了大量紅色反應，推估有2噸的黃金。

劉姓合夥人說，「不可能拿錢開玩笑」，他本身是開肥料工廠，安高民找他合夥，是拿科學調查來說服他投資。他進一步表示，經探測黃金埋藏深度約地表下7.5公尺到15公尺的深度，怪手會持續挖到這個深度，來印證科學調查。