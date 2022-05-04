根據財富管理機構瑞銀集團最新的季度《投資者情緒調查》，高淨值投資者仍深切關注烏克蘭戰爭對全球經濟和通膨上漲的影響。該調查對全球14個市場的2500多名投資者和1000名企業主展開了調查。調查結果發現，92％的投資者預計戰爭會加劇通膨，超過半數的投資者認為通膨將持續超過12個月。

半數受訪投資者表示，市場波動性高於平時。大多數投資者預測戰爭會對經濟造成負面影響，66％的人預計能源價格會上漲，64％的人預計全球形勢會更加不穩定，60％的人擔心網絡攻擊會增加。然而，投資者尚未對他們的投資組合作出調整。但是，如果市場進一步下跌，他們準備如此做。當下許多人更傾向於考慮購買黃金、國內股票和石油，科技和能源仍然是當前市場環境中最具吸引力的版塊。

瑞銀全球財富管理聯席總裁兼瑞銀歐洲、中東及非洲區總裁Iqbal Khan 表示：「對於此次幾十年來最大的人道主義危機，全球投資者明顯對其造成的個人和經濟影響有所擔憂。「烏克蘭戰爭的長期經濟影響難以評估，但大多數投資者仍對股市前景持樂觀態度，對他們的多元投資組合充滿信心。」