台南市議會民政教育委員會6日舉行防疫座談會時，多位議員批評居隔單的開立、確診個案關懷及市府專線接聽人力等問題，導致基層防疫人員忙翻天，家長也無所適從。市府回應表示，相關防疫作為的SOP都已整備完成，但因中央政策更迭，造成基層人力負擔，市長黃偉哲將提案建議中央改為「確診者自主回報系統」，希望能以確診者收到中央所傳的簡訊來取代居隔單，讓流程更便民。

在座談會上，議長郭信良認為，在6都中，台南市顯然部署稍嫌不足，防疫作為有待加強，導致每位議員都接到許多民眾陳情，希望能得知確診後的標準處理程序；另外，防疫專線人力及經費不足等問題，也都有待解決。

郭信良強調，雖然衛生局在內的相關局處都很努力，但民眾感受不到；他認為，對確診者應在3小時內由衛生局人員先以電話關懷，並在6小時內安排醫師以電話或視訊診療，讓民眾及家屬安心。

副市長趙卿惠回應，指市府已在處理人力與經費等問題，5月16日預計完成至少30線防疫專線，對居隔通知單開立的相關疑義，也將在今天的全國衛生會議上，建議中央統一規定，減少民眾的困擾。

衛生局長許以霖也說，關於民眾確診後的SOP流程，已多次在防疫記者會上使用文字及圖卡解說，但能體諒民眾面對疫情升溫的焦慮感，將持續針對相關SOP流程加強宣導。

市府還表示，有關快篩劑的配發問題，將建議中央針對高風險區域加以配發方式，以改善民眾排隊購買及可能囤貨的亂象；還將花費逾1億元配置醫護人員進駐的地方加強型防疫旅館，照顧可能轉為中重症的年長者及幼兒；另外，居家照護關懷包、照護中心專職人力、血氧機購買等費用，也都已經備妥。