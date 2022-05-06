國內疫情日益嚴重，每日染疫者均達數萬人，政府正為防疫焦頭爛額，而且民眾因為買不到試劑而民怨沖天，更引起蔡總統的「震怒」，畢竟年底就要選舉，若是這份憤怒持續到年底，必定不利民進黨選情，另外，因為全力防疫的關係，需要大量的防疫人力，但是各地政府並未積極動員、徵集可運用人力，反而打起了軍隊的主意。

當然「軍民一家」，國軍不是沒有參與防疫，化學兵部隊整整辛苦了三年，實施各地區的清消，其他較低層次的支援，原先希望動員後服系統去支援防疫，不過後備軍人也是有工作的，怎可放下工作去防疫，只好派現役軍人去擔任1922的接線生及醫藥工廠協助快篩試劑的生產，由專業的軍人做這些事，是兵力太充足？還是軍人在營沒事幹？

國防部派遣軍士官去支援藥廠包裝試劑，工作時間居然是下午4點到深夜12點，長達8小時，津貼只有400元，每小時僅50元，比外勞還不如，如此的「國家隊」，試問去支援的官兵做何感想，晚上睡眠不足，而且隔天還要照常演習、上班、值勤，若因為精神不濟出了意外，又算誰的？況且國軍「漢光演習」兵推馬上要舉行，正是忙的不可開交的時候，還要去支援做工，官兵會反彈，一點都不意外！

邱部長回覆立委質詢說，動員官兵支援防疫並非他招攬的工程，我們絕對相信，但是當「中央防疫指揮中心」提出相關需求時，部長是否有勇氣為了官兵的權益說不？還是現在兩岸已經不緊張了，軍人可以放下戰訓本務，跑去工廠包試劑，去領那400元的津貼。

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