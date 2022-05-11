第75屆世界衛生大會5月22日登場，台灣至今未收到邀請函。衛福部長陳時中日前表示，他本來希望親自組團前往日內瓦做國民外交，但那時國內恐迎來疫情高峰，將由衛福部次長李麗芬前往。大陸國台辦今天上午舉行例行記者會，發言人朱鳳蓮回應，世界衛生組織是僅限主權國家加入的聯合國專門機構，台灣地區作為中國的一部分無權加入。

朱鳳蓮表示，關於台灣參與世界衛生組織活動問題，大陸的立場是一貫的、明確的，即必須按照一個中國原則來處理。2009年至2016年，在兩岸均堅持體現一個中國原則的「九二共識」基礎上，通過兩岸協商，台灣地區以「中華台北」名義、觀察員身份連續8年參與世界衛生大會。這是在堅持一個中國原則前提下，在當時兩岸關係和平發展的大背景下，作出的特殊安排。

朱鳳蓮指責，民進黨當局自2016年5月執政以來，頑固堅持「台獨」分裂立場，歪曲否定體現一個中國原則的「九二共識」，破壞了兩岸協商的政治基礎，導致台灣地區參與世界衛生大會的政治基礎不復存在，這個局面完全是民進黨當局造成的。

朱鳳蓮表示，任何炒作世衛大會涉台問題，企圖在國際上坑蒙拐騙、造勢挑釁，都是徒勞的。