台灣新冠本土病例每日新增已連續3天超過4萬例，死亡人數的增加已勢所難免。自詡防疫模範生的台灣，竟然陷入快篩一劑難求、民眾驚慌失措、醫療量能困窘的境地，令人浩歎不已。更可悲的是，政府決策理應以照顧人民健康、維護國人生命安全為要，快篩試劑價格高昂而且缺貨，民間團體願意捐獻、陸方也表態願協助採購，政府卻以政治為理由嚴詞拒絕，困境中的人民誰來悲憐？

抗中心態作祟攪局

從2年前「口罩之亂」，到去年「疫苗之亂」，再到如今「快篩之亂」，蔡政府防疫備戰漫不經心，苦的總是台灣人民，一次又一次地起早排隊搶口罩、搶打疫苗、搶快篩。如果說疫情初期口罩、疫苗緊缺是全球現象，還情有可原，那麼而今在國外快篩劑供應充足甚至價廉物美的情形下，蔡政府採取管制手段限制人民的選擇，其作為配不上自由民主四個字，魔鏡中的威權形象若隱若現。

毫無疑問，「抗中」又在快篩爭議中成為關鍵角色。正如去年蔡政府先用直接否決陸製疫苗入台許可，再政治操作BNT疫苗的大陸代理商背景，極盡拖延之能事，如今占全球快篩劑市場份額最大、價格最低的陸製快篩劑，也逃不過民進黨意識形態的有色眼鏡。4月底楊志良有意提供1000萬劑獲歐盟核准的單價55元陸製快篩，被指揮中心隨隨便便一句以「只認可美、加、澳標準」拒絕，假如當時政府實事求是，怎麼會有今天的「快篩之亂」？

經濟部長王美花輕佻地說，「便宜的快篩都是中國製」，與當初綠委造謠BNT疫苗是「深圳代工的瑕疵品」有何區別？更諷刺的是，衛福部食藥署隨新聞稿發布的《產製國為歐盟或中國之新型冠狀病毒抗原檢驗試劑專案輸入核准清單》中，一家蘇州廠商製造的快篩試劑赫然在列，形同打臉王部長的政治性發言。

在疫情特殊情形下，蔡政府本來就被賦予EUA（緊急專案審查）的特殊權力，為了反中意識形態、抑或為了某些人的私利，完全無視大量獲西方國家核可且價廉物美的快篩試劑，造成國內供應短缺，為政治目的而犧牲人民的自由和健康，於心何忍？

台海民間自助自救

這個時候，應把政治放一邊，讓民間先行、各顯神通，來彌補政府的不足。去年「疫苗之亂」發生後，鴻海/永齡基金會、台積電和慈濟三大民間機構挺身而出，跨越了兩岸之間的政治障礙，在最快時間內向台灣捐贈1500萬劑BNT疫苗，獲得台灣社會不分藍綠的欣慰和感恩。這不僅是台灣民間良善力量的勝利，也是兩岸民間交流合作的碩果。不必否認，兩岸關係的政治死結愈打愈緊，美中對抗的大環境下確實無能為力，但如果糾結於一時矛盾、樂此不疲打口水仗，自我放棄作為溝通橋樑的獨特功能，最終只會傷了兩岸人民的心。

值得肯定的是，當台灣陷入「快篩之亂」時，大陸國台辦把兩岸政治衝突放在一邊，發言人朱鳳蓮稱牽掛島內同胞生命健康，並表示台企需要向大陸企業洽商採購快篩，大陸願提供協助。陸方的表態和近期陸媒一味渲染台灣「防疫亂象」、甚至語帶幸災樂禍的基調相比，拉高了格局。但陸委會的回應不僅答非所問，還硬扯大陸封城、指責對岸刺激分化。去年疫苗短缺時，陸方很早表態願就洽購BNT提供協助，陸委會立即以「不必假好心」回應，結果呢？搞到天怒人怨，最後還不是摸摸鼻子委請民間企業、慈善團體與對岸溝通嗎？難道蔡政府的教訓還不夠嗎？

人民優先、民生最大，這是植根於兩岸政治文化、超越制度差異的核心理念。也正因為如此，當2016年民進黨執政後，儘管雙方存在嚴重的政治分歧乃至衝突，但諸如ECFA等牽涉兩岸老百姓民生福祉的交流合作架構，仍然被雙方悉心保留與呵護。2020年新冠疫情爆發後，大陸最早邀請台灣專家考察武漢發源地，兩岸疫情通報機制正常運轉，此後兩岸醫療民間團體、地方政府多次舉行視訊會議交流經驗。

今年新一波疫情來襲，上海封城期間，台灣藝人發揮了撫慰人心的重要作用，期待兩岸民間良善力量再次自助自救，也期待兩岸官方從善如流。